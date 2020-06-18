Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшим производителем нефти в мире, объявила о сокращении сотен рабочих мест на фоне падения цен на сырье. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Штат Saudi Aramco насчитывает около 80 тысяч человек. Компания проводит чистки кадров ежегодно, однако в текущем году под сокращения попадет больше сотрудников, чем обычно. Речь идет в основном об иностранном персонале в некоторых подразделениях, сообщают источники. За счет массовых увольнений компания, испытывающая трудности из-за дешевой нефти, стремится сократить расходы.

Нефть сорта Brent выросла более чем в два раза с конца апреля благодаря постепенному снятию ограничений в ряде стран. Стоимость августовских фьючерсов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE 18 июня достигала 41,5 доллара за баррель.

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