Назван способ наказать обидчиков за оскорбление в домовом чате

Адвокат Недбай: За оскорбление в домовом чате можно подать в суд

За оскорбление в домовом чате можно подать на обидчика в суд. О том, как решить проблему, рассказала адвокат Виталия Недбай в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, суд принимает решение о наказании исходя из того, что оскорбление в групповом чате может считаться публичным. Внимание обращают на контекст: кому были адресованы сообщения, формулировку и реакцию участников чата. По этой причине одно и то же выражение может получить разную оценку.

Перед обращением в суд Недбай рекомендовала составить у нотариуса протокол осмотра переписки или самостоятельно сделать скриншоты. После следует написать заявление в прокуратуре. По итогам суда обидчика могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, а если в чате распространялись заведомо ложные сведения, нарушителю грозит уголовная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее адвокат Антон Ключко предупредил, что в некоторых случаях эмодзи могут расцениваться как публичное оправдание экстремистских действий.