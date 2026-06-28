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13:53, 28 июня 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о юридических последствиях использования эмодзи

Юрист Ключко: Эмодзи могут расцениваться как публичное оправдание экстремистских действий
Виктория Клабукова

Фото: freepik / Designed by Magnific

Сами по себе эмодзи не противоречат законодательным нормам, однако при определенных обстоятельствах могут трактоваться правоприменителями как знак одобрения или оскорбление. В каких случаях смайлики и лайки могут вести к юридической ответственности, «Газете.Ru» разъяснил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.

Российское законодательство пока не адаптировалось к современным цифровым реалиям, однако суды уже начали выносить по поводу использования эмодзи резонансные решения. Так, в 2023 году суд приравнял «поднятый вверх большой палец» в переписке к подписи под соглашением. А в феврале 2026 года прожатие кнопки «большой палец вверх» под видео экстремистского характера на видеохостинге YouTube расценили как публичное оправдание соответствующих действий. Пользователь, оставивший «лайк», был оштрафован на 30 тысяч рублей.

При этом юрист подчеркивает, что здесь важен контекст и то, какой смысловой оттенок несет эмодзи — положительный или осуждающий. Под лупой, как отмечает Ключко, находятся комментарии под постами, тематика которых особенно чувствительна сегодня для правоприменителей. В частности, адвокат напоминает о судебном решении, принятом в Ростове-на-Дону весной 2026 года: поводом для разбирательств стал эмодзи фекалий, проставленный под видео с российской военной техникой в домовом чате. Жильца привлекли к административной ответственности несмотря на то, что таким образом он просто хотел подчеркнуть неуместность публикации. Вместе с тем Ключко выражает сомнение в том, что аналогичные решения суд будет принимать в контексте оскорбления личности — по мнению эксперта, здесь состав правонарушения не образуется.

Ранее в Якутии не засчитали выборы мэра из-за использования при голосовании эмодзи. Отправку одним депутатом, голосовавшим онлайн, эмодзи с поднятой рукой засчитали как голос «за», однако позднее данный голос был опротестован в суде.

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