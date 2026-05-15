В регионе России не засчитали выборы мэра из-за голосования эмодзи

16:54, 15 мая 2026

В Якутии не засчитали выборы мэра из-за голосования эмодзи
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

В Якутии не засчитали выборы мэра из-за использования при голосовании эмодзи. Об этом пишет Mash в Telegram.

Досрочные выборы главы Олекминска состоялись после внезапной отставки занимавшего этот пост Сергея Щеблякова.

В этой связи была созвана сессия, на которой присутствовали 12 из 17 депутатов, которые и должны были избрать нового главу. По данным канала, восемь парламентариев находились на заседании очно, остальные — онлайн.

Как утверждает Mash, отправку одним депутатом в чат эмодзи с поднятой рукой засчитали как голос «за». Однако позднее он опротестовал данный голос в суде. Верховный суд республики отменил итоги заседания, посчитав, что голоса были подсчитаны некорректно.

Ранее сообщалось, что мэр якутского города Олекминск Сергей Щебляков решил подать в отставку, чтобы дать горожанам шанс проявить независимость. Он говорил о том, что в ближайшее время власти Якутии должны были принять решение об отмене прямых выборов.

