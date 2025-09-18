Российский мэр решил дать горожанам шанс проявить независимость и подал в отставку

Мэр Олекминска подал в отставку, чтобы дать горожанам самим выбрать главу

Мэр якутского города Олекминск Сергей Щебляков решил подать в отставку, чтобы дать горожанам шанс проявить независимость. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

По словам главы города, в ближайшее время власти Якутии примут решение об отмене прямых выборов и закроют для жителей Олекминска возможность самостоятельно определять будущее.

«Принял для себя важное решение дать Олекминску шанс. Шанс на то, чтобы у Олекминска еще пять лет был избранный народом глава города, который будет подчиняться только жителям», — написал в блоге Щебляков. Таким образом, горожане смогут выбрать нового мэра до исчезновения у них этого права.

