Российский мэр решил дать горожанам шанс проявить независимость и подал в отставку

Мэр Олекминска подал в отставку, чтобы дать горожанам самим выбрать главу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЩеблякоV Сергей Евгеньевич🇷🇺»

Мэр якутского города Олекминск Сергей Щебляков решил подать в отставку, чтобы дать горожанам шанс проявить независимость. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

По словам главы города, в ближайшее время власти Якутии примут решение об отмене прямых выборов и закроют для жителей Олекминска возможность самостоятельно определять будущее.

«Принял для себя важное решение дать Олекминску шанс. Шанс на то, чтобы у Олекминска еще пять лет был избранный народом глава города, который будет подчиняться только жителям», — написал в блоге Щебляков. Таким образом, горожане смогут выбрать нового мэра до исчезновения у них этого права.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области досрочно отправили в отставку мэра города Серова Василия Сизикова, оскандалившегося в 2021 году мытьем грунтовых дорог.

