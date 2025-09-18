Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

Мэра города Серова Сизикова отправили в отставку через суд

В Свердловской области досрочно отправили в отставку мэра города Серова Василия Сизикова, оскандалившегося в 2021 году мытьем грунтовых дорог. О прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия сообщила пресс-служба судов региона в Telegram.

Как следует из поста, дело рассмотрено по иску прокуратуры, которая требовала признать незаконным решение Думы Серовского муниципального округа от 18 апреля 2025 года. Согласно повестке парламента, в этот день депутаты рассматривали представление прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

В законную силу решение суда пока не вступило.

По данным источника РБК Екатеринбург, Дума Серовского округа готовит апелляцию. Как пишет издание, прокурор Серова внес представление о досрочном прекращении полномочий Сизикова еще в марте 2025 года в связи с нарушениями, обнаруженными в декларации о доходах и расходах. Тогда депутаты приняли решение оставить мэра на посту.

В свою очередь, E1.ru уточняет, что при подведении итогов за 2024 год прокуратура и контрольно-ревизионная комиссия выявили нецелевое использование бюджетных средств на сумму в 395 тысяч рублей. Ведомство связало эти траты с тем, что Сизиков использовал служебный автомобиль в личных целях.

В 2021 году мэр Серова оказался в центре скандала после того, как в городе помыли грунтовую дорогу перед приездом тогдашнего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В результате глава региона высмеял этот поступок чиновника в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области в 2021 году

Кроме того, в апреле 2021 года Сизиков обязал чиновников соблюдать строгий дресс-код. В соответствии с обновленным им текстом этического кодекса, женщины должны носить волосы до плеч и надевать юбки определенной длины, а мужчинам необходимо появляться на работе в галстуках и начищать ботинки «до блеска». Кроме того, чиновникам запретили сочетать украшения из золота и серебра.

