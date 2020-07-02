Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.

Новую угрозу озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд в ходе видеоконференции стран ОПЕК+, которая состоялась 18 июня.

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Он указал, что королевство резко опустит цены на нефть и подорвет позиции двух нарушителей, если те пойдут против сделки. «Мы знаем, кто ваши покупатели», — подчеркнул министр, комментируя позицию представителей Анголы и Нигерии.

Как отмечается в материале, жесткая позиция грозит обострением противоречий внутри ОПЕК. Однако Саудовская Аравия уже подтвердила, что может обрушить цены на нефть ради достижения своих целей, когда поступила таким образом в конфликте с Россией в начале марта и ввела максимальные скидки для поставок в Европу.

В начале июня Саудовская Аравия объявила, что намерена наказывать страны, не соблюдающие его условия сделки ОПЕК+. Тогда речь шла об Ираке, Нигерии, Анголе и Казахстане, которые в мае не смогли выполнить свои квоты, но пообещали исправиться в июле.

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