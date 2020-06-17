Саудовскую Аравию перестали интересовать США

Экспорт саудовской нефти в США упал до самого низкого уровня за 35 лет. Королевство поставило только один груз в США в июне, что эквивалентно приблизительно 133 тысячам баррелей в день, пишет Bloomberg.

Это примерно одна десятая от 1,3 миллиона баррелей в день, которые Саудовская Аравия отправляла в апреле. В течение большей части 2019 года и начала 2020 года Саудовская Аравия отправляла в Америку в среднем около 475 тысяч баррелей в день. Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок.

Теперь нефтеперерабатывающим предприятиям США придется импортировать нефть из других стран и сокращать запасы, считает главный аналитик по нефти Energy Aspect Ltd Амрита Сен. Эксперт полагает, что американские нефтезаводы начнут повышать объемы производства.

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Представители нефтяной промышленности Саудовской Аравии говорят, что королевство вряд ли увеличит поставки в США во второй половине июня и в июле. Помимо сокращения поставок в США, королевство в этом месяце снизило экспорт в Китай до 1,3 миллиона баррелей в день в июне (с двух миллионов в мае). Однако отправки нефти в Индию и Японию в этом месяце увеличились.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт объявили 8 июня о прекращении с июля добровольно взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти на 1,18 миллиона баррелей. Саудовская Saudi Aramco к началу июня почти полностью отменила рекордные скидки на нефть, которые она давала своим азиатским и европейским покупателям в рамках ценовой войны с Россией.

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