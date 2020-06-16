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Конкурент России признал малореальным рост цен на нефть

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Сухель аль-Мазруи
Сухель аль-Мазруи
Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Рост цен на нефть выше 40 долларов за баррель в 2020 году выглядит малореальным, на такой уровень, согласно прогнозам, сырье может выйти только в следующем году. Об этом на вебинаре Атлантического совета заявил министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, до заключения сделки в формате ОПЕК+ в стране, являющейся конкурентом России на нефтяном рынке, ожидали до конца года цен не выше 30 долларов.

Однако в июне, когда участники сделки договорились ужесточить ее параметры и продлить максимальные сокращения на июль, эталонный сорт Brent кратковременно поднялся выше 40 долларов.

«Цена поднялась до 43 долларов за баррель, что было мечтой, реализация которой, по нашим прогнозам, была возможна только в следующем году», — заметил аль-Мазруи.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков также отмечал, что нефть может вырасти до 40 долларов за баррель к концу года, если участники сделки ОПЕК+ будут исполнять свои обязательства.

Стоимость нефти отыграла весь рост, связанный с решением ОПЕК+, после отказа ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта продлить собственные ограничения в 1,18 миллиона баррелей в сутки на июль. На фоне опасений второй волны коронавируса в США цена на Brent опускалась до 37 долларов.

Однако позднее Федеральная резервная система (ФРС) США расширила объявленную программу скупки облигаций американских компаний, что привело к росту стоимости до 40 долларов.

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