Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Reuters.

По итогам 2020 года казна недополучит около двух триллионов рублей. По данным ведомства, с января по июнь 2020 года бюджет уже потерял 700 миллиардов.

По словам Сазанова, из-за введения в России налога на добавленный доход (НДД) бюджет лишился 213 миллиардов в 2019 году. Сумма, по его словам, сопоставима со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса за два квартала. Сазанов добавил, что новый налоговый режим стал самой большой ошибкой в его карьере.

НДД ввели в России в пилотном режиме в 2019 году для новых и выработанных месторождений для повышения рентабельности разработки и притока инвестиций в добычу. Налог на добавленный доход в отличие от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) взимается не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья минус предельные расходы на его извлечение и транспортировку. Сазанов сообщил, что Минфин разработал законопроект, позволяющий исключить выпадающие доходы в будущем и компенсировать потери. Ведомство не будет настаивать на отмене НДД, но постарается искоренить его изъяны.

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