Обещание не снижать цены на бензин в России объяснили

Компании-производители бензина в России руководствуются на внутреннем рынке законами спроса и предложения, и в этом случае низкая стоимость сырья значения не имеет. Так объяснил обещание властей страны не снижать цены на бензин эксперт Российского института стратегических исследования (РИСИ) Михаил Беляев, передает Инфо24.

Он подчеркнул, что прямая связь между ценами сырья на внешних рынках и стоимостью бензина на внутренних существует при свободной рыночной экономике. При этом эксперт отметил, что для компаний на внутреннем рынке нет смысла снижать цену на бензин и терять прибыль, раз существует спрос. «Можно ли представить, что рынок не будет покупать? Я думаю, что это утопическая постановка вопроса», — сказал Беляев и добавил, что производитель всегда может сказать, что продукт изготовлен из сырья, которое закупили по прежним ценам.

Экономист также отметил двойные стандарты компаний: когда сырье дешевеет, они сохраняют цены на бензин и извлекают дополнительную прибыль, а когда цены идут вверх, стоимость бензина повышают.

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Аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов в свою очередь объяснил, почему в аналогичной ситуации американские компании снижают цены на бензин. По его словам, в России действует другая система налогообложения, которая не зависит от цены на нефть, а значительную часть стоимости топлива составляют акцизы — косвенные налоги. «У нас 65 процентов цены на бензин — это налог. Кроме того, в США есть политический фактор: население довольно болезненно реагирует на стоимость галлона», — сказал Дроздов и предложил радоваться тому, что бензин дороже не будет.

О том, что цены на бензин в России не будут снижены из-за резкого падения нефтяных котировок заявил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом он пообещал, что стоимость топлива также не вырастет. Власти объясняют стабильность цен на топливо наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.

Цены на нефть обрушились почти на треть в понедельник, 9 марта, после провала пятничной встречи в формате ОПЕК+ в Вене. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия хотела сохранить действующие ограничения. Стороны не нашли компромисс, и с 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.

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