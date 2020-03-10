В России оценили перспективы роста цен на бензин

Рост цены на бензин в России будет в пределах инфляции, несмотря на обвалившуюся нефть. Такую оценку привел глава Минэнерго страны Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

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Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году. Он зарекомендовал себя как эффективный механизм по сдерживанию колебаний цен на сырье, сказал глава Минэнерго. Новак добавил, что восстановление рухнувших цен на нефть займет несколько месяцев.

Стоимость нефти Brent падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+ в пятницу, 6 марта. Тогда стороны не смогли не только договориться о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и продлить действующее соглашение.

Обвал нефтяных котировок привел к падению мировых рынков в понедельник. Во вторник, 10 марта, на открытии торгов на Московской бирже после праздников рухнул курс рубля. Также сильное снижение показали акции российских компаний.

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