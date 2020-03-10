ЦБ начал продавать валюту после обвала нефти

Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, уточнил регулятор. Об этом сообщает РИА Новости.
ЦБ принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты. В Центробанке также указали, что продолжают следить за ситуацией на финансовом рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты для сохранения денежной стабильности. Кроме того, регулятор считает текущий уровень ликвидности банковского сектора страны достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы.
Продажа валюты началась на фоне обвала цен на нефть. В понедельник, 9 марта, цена обвалились более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче.