Нефть и рубль отскочили

Котировки нефти и курс российского рубля отскочили от утренних минимумов, однако коррекция оказалась не слишком большой. Нефть марки Brent по состоянию на 14:45 закрепилась на уровне 35,60 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Курс рубля на рынке Forex подрос — за доллар дают менее 75 рублей, а за евро — 85,56, хотя в начале торгов российская валюта торговалась на уровне 86 рублей за евро. На Московской бирже торги не ведутся из-за выходного.

Нефть падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В пятницу, 6 марта, стороны не только не договорились о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и не продлили действующее ограничение.

С апреля, когда закончится действующее соглашение, у стран больше нет никаких обязательств по объемам добычи. В связи с этим Саудовская Аравия намерена резко нарастить поставки и предложила клиентам из Европы, Азии и Америки рекордные за 20 лет скидки — до 6-8 долларов за баррель.

Как отмечают аналитики, действия королевства связаны с желанием наказать Россию за нежелание ограничить добычу. В свою очередь в Москве, отказываясь от предложения, объясняли, что все выпадающие объемы компенсируют США, которые пользуются соглашением ОПЕК+ для завоевания новых рынков.

Эксперты не исключают, что в случае продолжения противостояния курс доллара может вырасти до 85 рублей, американские нефтяные компании ради сохранения рентабельности своей добычи добьются введения санкций против России.

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