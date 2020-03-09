России предсказали санкции и доллар по 85 рублей

Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель. Такое развитие событий предсказал заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников, сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация для России складывается очень печальная, так как ценовая война на нефтяном рынке может закончиться санкциями со стороны США и проблемами российских компаний.

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Верников напомнил, что желание ударить по добыче сланцевой нефти в США не пройдет даром для России, «учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора». Поэтому, указал он, расширить рынки сбыта российским компаниям в кратчайшие сроки так просто не удастся, а американские компании несколько месяцев пережить смогут. Поставки нефти на этот период у них захеджированы в американских банках.

Отдельные проблемы рублю могут доставить иностранные инвесторы на российском рынке. Их очень волнуют цены на нефть, которую они видят главным преимуществом России, поэтому при закреплении низких цен они могут устроить распродажу госбумаг. В настоящее время в облигациях федерального займа (ОФЗ) 34 процента иностранного капитала. Как отметил эксперт, панические распродажи окажут дополнительное давление на российскую валюту.

В понедельник, 9 марта, торги на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня. Однако на международной бирже и рынке FOREX курс российской валюты тестирует многолетние минимумы. Доллар находится на уровне 75 рублей, а евро преодолевал отметку в 86 рублей.

Такая ситуация сложилась из-за развала сделки ОПЕК+. Участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Причиной стала позиция Москвы, которая посчитала договор не выгодным, так как с его помощью дополнительные объемы сланцевой нефти на рынки выводят США.

После этого Саудовская Аравия развязала ценовую войну. Государственная компания Saudi Aramco анонсировала резкое увеличение добычи и предложила клиентам рекордную за 20 лет скидку, до 6-8 долларов за баррель.

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