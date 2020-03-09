Обрушение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года

Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе. Об этом сообщает Bloomberg.

По его данным, из-за срыва сделки ОПЕК Саудовская Аравия намерена увеличить в апреле добычу нефти до 10-12 миллионов баррелей в сутки. При этом в марте она добывала 9,7 миллиона баррелей.

Сейчас стоимость нефти марки Brent составляет 31,3 доллара. Тогда как 6 марта фьючерсный контракт на баррель нефти стоил 45,8 доллара. В феврале 1991 года, сразу после окончания операции «Буря в пустыне» США и их союзников, цена на сырье упала с 41 доллара до 17.

Нынешнее снижение цен произошло после провала переговоров стран сделки ОПЕК+, которые не смогли согласовать новое соглашение. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу сырья, а Россия выступала за сохранение нынешних условий. В итоге с апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу нефти будут отменены.

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