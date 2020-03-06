Нефть обвалилась

Котировки нефти марок Brent и WTI обвалились в ходе торговой сессии лондонской биржи ICE 6 марта. Падение составило девять процентов, следует из данных торгов.
На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в мае стоил 45,8 доллара. Таким образом снижение цены составило 9,1 процента.
Фьючерс на баррель американского сорта WTI стоил 42,1 доллара — падение составило девять процентов.
Ранее 6 марта стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения с дальнейшим сокращением объемов добычи. Причиной стала принципиальная позиция России, которая готова была продлить соглашение только на действующих условиях.
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