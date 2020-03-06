Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

План ОПЕК по дополнительному сокращению добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки не сработает из-за России. О таком ее намерении стало известно со слов источников ТАСС и Reuters, знакомых с ходом переговоров в Вене.
Москва отклонила все предложения и согласна только продлить действующее соглашение об ограничении на второй квартал, даже если результат встречи обвалит стоимость нефти.
В настоящее время министр энергетики Александр Новак пока проводит неформальные переговоры с коллегами по альянсу, официальная встреча не началась. Еще один источник рассказал, что российская делегация намерена получить конкретные договоренности по итогам встречи, но не уточнил, какие именно.
В среду, 4 марта, Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения. Рынок воспринял это как провал переговоров. Однако на следующий день участники отдельного заседания ОПЕК сообщили о выработанной стратегии сокращения, уточнив, что ситуация зависит от позиции России.
На этом фоне стоимость Brent рухнула почти до 47 долларов за баррель. По состоянию на 14:45 он торгуется на уровне 47,80 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна готова к снижению цен на нефть, поскольку накопила достаточное количество резервов в прошлые годы.