Российские власти приготовились к снижению цен на нефть

Россия готова к снижению цен на нефть. Если сырье подешевеет, финансировать расходы будут за счет ресурсов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Мы создали свои резервы, Фонд национального благосостояния, который пополнялся за счет нефтяных доходов в так называемые тучные годы», — напомнил министр. Он добавил, что сейчас за счет этой «кубышки» можно будет финансировать расходы.

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В четверг, 5 марта, участники ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки для поддержания мировых цен. В то же время сокращение должно произойти в рамках ОПЕК+. Иными словами судьба мировых цен на сырье зависит от России. Переговоры намечены на 6 марта.

Ранее в марте президент России Владимир Путин объявил, что страна постепенно избавляется от зависимости от нефти, однако в этом есть свои сложности. По его словам, зависимость экономики страны от продажи ресурсов снижается постепенно, доля ненефтегазовых доходов растет. «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — констатировал глава государства.

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