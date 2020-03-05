Судьбу мировых цен на нефть поставили в зависимость от России

Участники ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки для поддержания мировых цен. Однако сокращение должно произойти в рамках ОПЕК+, то есть его судьбу поставили в зависимость от позиции России, сообщает Reuters.

Россия вернется за стол переговоров в пятницу, 6 марта. Поэтому информация, которую сообщили знакомые с результатами заседания источники, вызвала незначительный рост цен, не более 0,3-0,4 процента.

Накануне 4 марта министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения. Рынок воспринял это как провал переговоров, и стоимость марки Brent рухнула сразу на 1,5 доллара.

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В начале февраля Россия уже отказалась дополнительно сокращать добычу нефти. Тогда Новак объяснил такое решение тем, что требуется время для лучшей оценки ситуации.

По мнению финансовой корпорации Standard Chartered Bank, цены на нефть могут обвалиться до 30 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ не договорятся о сокращении добычи сырья. Вместе с тем аналитики уверены, что некоторые меры организация примет, иначе потери окажутся слишком существенными.

Ранее 4 марта Путин объяснил падение доходов россиян и рост числа бедных снижением мировых цен на нефть. По его словам, власти делают все, чтобы избавиться от такой зависимости, но на это требуется время.

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