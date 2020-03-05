Переговоры о сокращении добычи нефти остались интригой

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.

«У нас был замечательный день. Мы дали прекрасную рекомендацию», — прокомментировал встречу в Вене министр, не уточнив характер рекомендаций.

По данным источников агентства «Интерфакс», комитет пока не дал какой-либо рекомендации по итогам заседания.

Планируется, что на этой неделе страны ОПЕК+ решат судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в связи со вспышкой коронавируса. Встречи альянса продлятся в ближайшие два дня. В частности, 5 марта пройдет заседание стран ОПЕК, а 6 марта — всех стран ОПЕК+.

В начале февраля Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на 600 тысяч баррелей в сутки из-за вспышки коронавируса.

Цены на нефть в мире испытывают давление из-за распространения коронавируса. Как считают эксперты Standard Chartered Bank, если страны ОПЕК+ не смогут прийти к соглашению о снижении добычи, то нефть протестирует уровень 30 долларов за баррель.

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