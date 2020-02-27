Нефть пошла на антирекорд

Цены на нефть марок Brent и WTI пошли на антирекорд и опустились до минимума за 13 месяцев на фоне опасений масштабного распространения коронавируса за пределами Азии. Об этом пишет Bloomberg.

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Стоимость апрельского фьючерса на нефть WTI на Лондонской бирже ICE в четверг, 27 февраля, к 13:05 по московскому времени опускалась до 47,89 доллара за баррель. Это самый низкий результат с декабря 2018 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent опускалась до 52,49 доллара за баррель, что также является минимумом с конца 2018 года.

В целом цены на нефть в 2020 году уже потеряли около 20 процентов своей стоимости из-за опасений коронавируса. Инвесторы надеются, что на встрече ОПЕК в начале марта входящие в организацию страны поддержат цены на сырье, решившись на дальнейшее сокращение добычи.

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