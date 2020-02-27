Курс евро взлетел на 1,02 процента и превысил 72 рубля во время торгов в четверг, 27 февраля. До этого на таком уровне европейская валюта торговалась в сентябре 2019-го. По состоянию на 12:20 один евро стоит 71,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара растет на 0,4 процента, до 65,73 рубля. Российская валюта продолжает сдавать позиции наравне с валютами развивающихся стран на фоне распространения смертельного коронавируса. В связи с этим аналитики делают ставку на золото. По прогнозам Goldman Sachs, унция драгоценного металла может стоить 1,8 тысячи долларов. При этом с начала текущего года металл подорожал более чем на 8 процентов, до 1651,7 доллара за унцию (данные на 27 февраля).

По мнению аналитиков Oxford Economics, потери мировой экономики от коронавируса оцениваются в 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года. Такого уровня ущерб достигнет, если эпидемия превратится в пандемию. По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,1 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались.

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