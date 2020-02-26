В мире исчез один ультрабогач

Состояние владельца модного дома Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и богатейшего человека Европы Бернара Арно опустилось ниже 100 миллиардов долларов на фоне падения рынков из-за коронавируса. Таким образом в мире исчез один из трех ультрабогачей, следует из рейтинга миллиардеров, который составляет Forbes.
По состоянию на 26 февраля 2020 года его совокупное состояние оценивается в 98,3 миллиарда долларов. Арно опережают основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос с состоянием 120,9 миллиарда долларов и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 109,7 миллиарда долларов. Богатейший человек Европы занимает в глобальном рейтинге миллиардеров третью строчку.
Арно стал третьим человеком в истории, чье состояние достигло 100 миллиардов долларов, в июне 2019 года. В декабре он на несколько минут опередил Безоса и Гейтса и впервые стал самым состоятельным человеком планеты. В январе 2020 года Арно удалось снова занять первую строчку в рейтинге Forbes, однако в течение нескольких дней он уступил позиции.
Как стало известно 25 февраля, богатейшие люди мира за день обеднели на 139 миллиардов долларов на фоне падения фондовых индексов из-за коронавируса. Как писал Bloomberg, сильнейший удар был нанесен по производителям товаров люкс, к которым относится и LVMH. Причиной стало то, что на Китай приходится 40 процентов мирового рынка товаров такого класса.