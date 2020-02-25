Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели

Богатейшие люди мира за день обеднели на 139 миллиардов долларов на фоне падения фондовых индексов 24 февраля 2020 года. Это следует из рейтинга миллиардеров, который составляет Bloomberg.

Нынешнее падение совокупного состояния 500 самых состоятельных людей планеты стало рекордом в истории наблюдений. Bloomberg отслеживает показатель с октября 2016 года.

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Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос за сутки потерял 4,8 миллиарда долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс, который занимает второе место в рейтинге, лишился 2,3 миллиарда долларов. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и третий богатейший человек планеты Бернар Арно потерял 4,8 миллиарда долларов.

Главные фондовые индексы США в понедельник, 24 февраля, по итогам торгов закрылись снижением на фоне опасений распространения смертельного китайского коронавируса. Индекс S&P 500 упал до 3225,89 пункта, потеряв 111,85 пункта (минус 3,35 процента). Индекс Dow Jones составил 27 960,8 пункта, опустившись на 1031,61 пункта (минус 3,56 процента). Индекс Nasdaq обвалился до 9221,28 пункта — минус 355,31 пункта и 3,71 процента.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По состоянию на 25 февраля 2020-го зафиксировано 2663 случая смерти от вируса, 77 658 случаев инфицирования и 27 323 случая выздоровления, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

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