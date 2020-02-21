Подсчитаны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса

Совокупные потери авиакомпаний по всему миру из-за смертельного китайского коронавируса по итогам 2020 года составят 30 миллиардов долларов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (The International Air Transport Association, IATA).

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Как подсчитали в организации, спрос на авиабилеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может упасть на 13 процентов в течение года из-за опасений в связи с эпидемией. Финансовые потери перевозчиков в регионе составят 27,8 миллиарда долларов.

«Это не очень хорошая новость для местных авиакомпаний, которые ожидали роста на 4,8 процента в течение года», — отметило издание. Основные потери понесут китайские перевозчики.

За пределами АТР потери авиакомпаний будут значительно меньше — на уровне 1,5 миллиарда долларов.

11 февраля сообщалось, что потери российских перевозчиков от коронавируса и приостановки полетов в Китай оцениваются в 1,6 миллиарда рублей (около 25 миллионов долларов).

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