Смертельный китайский вирус ударил по российским авиакомпаниям

Смертельный китайский вирус 2019-nCoV ударил по российским авиаперевозчикам. Их убытки от приостановки полетов в Китай оцениваются в 1,6 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта России Александра Юрчика.
По его словам, потери авиакомпаниям может компенсировать правительство. Однако замминистра сообщил, что цифра предварительная и «ни о чем не говорит», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Сейчас идет дискуссия Минтранса и Минфина о методике расчета компенсации, поэтому ее размер, скорее всего, будет скорректирован.
Российские перевозчики остановили полеты в Китай с 1 февраля 2020 года из-за коронавируса. Рейсы продолжает выполнять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Самолеты в Китай и из КНР улетают и прибывают в аэропорт Шереметьево и обслуживаются только в терминале F. До запрета российские перевозчики выполняли около 150 рейсов в Китай в неделю, китайские авиакомпании совершали 40 рейсов в Россию в неделю.