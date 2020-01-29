Сотрудников российского аэропорта обязали носить маски и перчатки. Речь идет об авиагавани Хабаровска, в которой усилены меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса, передает РИА Новости.

Как рассказала пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова, меры безопасности соблюдаются в связи с действующими требованиями. По ее словам, сотрудники терминала работают в масках и перчатках, а помещения обрабатываются спецсредствами. Также в здании проводится кварцевание, добавила Хаустова.

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Ранее в январе российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса. Кроме того, представители перевозчика пообещали вернуть денежные средства за авиабилеты в КНР, приобретенные до 24 января на вылеты до 7 февраля. Также полеты в Китай приостановила авиакомпания Nordwind.

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть, скончались еще 25 человек. Всего от китайского вируса погиб 131 человек.

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