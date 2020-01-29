Названы способы избежать заражения коронавирусом в самолете

Медицинские эксперты из Университета Эмори назвали способы избежать заражения коронавирусом в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые смоделировали траекторию движения пассажиров, чтобы выяснить, как вирусы распространяются по салону авиалайнера. Согласно полученным данным, находящиеся возле прохода путешественники чаще всего вступают в контакт с инфицированными.

В связи с этим эксперты рекомендовали выбирать сиденья возле иллюминатора и как можно меньше передвигаться по самолету во время полета.

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Кроме того, специалисты отметили, что зараженным коронавирусом бортпроводникам не следует выходить на работу, поскольку они больше остальных контактируют с пассажирами.

Ранее 29 января несколько ведущих мировых авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса в стране. Среди них оказались Lufthansa, British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India и Finnair.

По последним данным, всего от коронавируса погибли более 100 человек, заражены почти шесть тысяч. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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