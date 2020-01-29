Самая востребованная авиакомпания в Европе прекратила полеты в Китай

Авиакомпания Lufthansa, которая признана самым востребованным перевозчиком в Европе, прекратила полеты в Китай из-за вспышки смертельной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, авиакомпания приостанавливает перелеты в страну до 9 февраля. Кроме того, в заявлении говорится, что до конца указанного месяца перевозчик не будет подтверждать бронирования авиабилетов в Китай. Также отмечается, что Lufthansa продолжит совершать перелеты в Гонконг.

Ранее, как стало известно CNN, из-за коронавируса рейсы в Китай отменили и другие крупнейшие мировые авиакомпании. Среди них оказались British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India и Finnair.

29 января сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса. Решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением ограничений со стороны властей КНР и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Ряд рейсов был отменен до конца зимней навигации.

По последним данным, всего от коронавируса погибли более 100 человек, заражено почти 6 тысяч. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

В 2019 году компания Lufthansa Group завоевала звание самого востребованного перевозчика в Европе. За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили более миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.

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