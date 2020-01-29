Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В компании сообщили, что полеты приостановлены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением ограничений со стороны властей КНР и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Ряд рейсов был отменен до конца зимней навигации.

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«Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим», — уточнили в «Уральских авиалиниях».

Ранее, 27 января, авиакомпания приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае. Речь шла о рейсах из Екатеринбурга и Тюмени. Полеты пообещали возобновить после нормализации эпидемиологической обстановки.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР на 29 января, сейчас в стране зафиксировано 5974 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, умерли 132 человека.

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