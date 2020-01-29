Уточнено число находящихся в зараженном коронавирусом Ухане россиян

Посольство России в Пекине уточнило число россиян, находящихся в зараженном коронавирусом китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

По данным посольства, в Ухане находятся 120 граждан России. В общей сложности в провинции Хубэй число россиян, с которыми установлена связь, составляет 177 человек.

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Дипломаты, ссылаясь на данные Госкомитета здравоохранения КНР, также указали, что сейчас в стране зафиксировано 5974 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, умерли 132 человека.

Ранее 29 января заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов сообщил, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года.

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