В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян оценил влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ляна, влияние коронавируса на экономику КНР будет краткосрочным. Кроме того, эпидемия не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе. Лян отметил, что у правительства имеются ресурсы и условия для того, чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое развитие государства.

Однако партийный секретарь признал, что эпидемией был нанесен достаточно сильный удар по экономике Китая.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что вспышка коронавируса приведет к замедлению роста экономики Китая в первом квартале 2020-го, однако рост ВВП при этом за весь год сократится незначительно. Глава МВФ указала, что «это суровое напоминание о том, как хрупкому экономическому восстановлению могут угрожать непредвиденные обстоятельства».

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, произошла в Китае в конце 2019-го.

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