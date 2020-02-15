В Китае рассказали о влиянии коронавируса на торговую сделку с США

Власти США из-за вспышки коронавируса ввели ненужные ограничения в отношении Китая, которые создают определенные неудобства для реализации первого этапа торговой сделки, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом пишет Reuters.

Министр добавил, что Соединенным Штатам следует помнить о необходимости выполнять взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что первый этап сделки был подписан на основе равенства и взаимного уважения. «Китай является страной, которая неуклонно выполняет свои обещания, если мы пришли к согласию, то слово держим», — сказал Ван И.

Политик добавил, что эпидемия коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая. При этом он уверен, что после того, как страна справится с распространением заболевания, потребительский спрос будет незамедлительно восстановлен, как и внутренний импульс развития китайской экономики, а объем китайского рынка продолжит расширяться.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 1523. Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,2 тысяч.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

США и Китай 15 января подписали соглашение о первом этапе торговой сделки между странами. По договору за два года Китай потратит на товары и услуги из США 200 миллиардов долларов. США взамен условились отменить пошлины на товары из КНР после выработки второго этапа сделки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



