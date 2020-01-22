Европейские страны могут лишиться 10,8 миллиарда долларов от падения экспорта в Китай из-за первого этапа торговой сделки США и КНР. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).

Союз Китая и США обойдется Европе в миллиарды долларов. Больше всего потеряют производители авиационной техники (-3,7 миллиарда долларов), транспортных средств (-2,4 миллиарда долларов) и промышленного оборудования (-1,4 миллиарда долларов). В процентном соотношении сильнее всего пострадает авиационная отрасль (-28 процентов), производители транспортных средств (-7 процентов) и фармацевтических продуктов (-5 процентов). Главные потери среди европейских экономик понесут Германия и Франция.

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В 2021 году Китай потратит на импорт из США на 95 миллиардов долларов больше, чем до начала торговой войны в 2017 году, импорт товаров удвоится. Только в сфере обрабатывающей промышленности США заработают на поставках товаров в КНР в 2020 году на 33 миллиарда долларов больше, чем в 2017, а в 2021 году — на 45 миллиардов. Увеличение импорта в КНР из США повлечет сокращение поставок из ЕС, откуда Китай сейчас получает одну пятую всех ввозимых промышленных товаров.

«Соглашение еще сильнее подрывает основы работы Всемирной торговой организации (ВТО), а именно — принцип свободной торговли. Китай, который неоднократно настаивал на ценностях многосторонней системы, тем самым делает себя соучастником в нарушении основных принципов ВТО», — заявил президент Кильского института Габриэль Фельбермайр.

США и Китай 15 января подписали соглашение о первом этапе торговой сделки между странами. По договору за два года Китай потратит на товары и услуги из США 200 миллиардов долларов. США взамен условились отменить пошлины на товары из КНР после выработки второго этапа сделки.

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