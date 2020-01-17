США посоветовали подружиться с Россией для противодействия Китаю

Американский эксперт «Совета по международным отношениям» Роберт Блэквилл посоветовал США подружиться с Россией в рамках противодействия Китаю. Об этом сообщает ТАСС.

Блэквилл опубликовал доклад, в котором призвал Соединенные Штаты разработать общую стратегию противодействия Китаю на мировой арене. Также эксперт посчитал, что Вашингтону стоит наладить конструктивные отношения с Москвой. Однако США не смогут улучшить взаимоотношения с Россией, если сохранят политический курс по отношению к ней, добавил эксперт. Он посоветовал добиваться с Москвой соглашения об остановке расширения НАТО, а также отмене санкций. По мнению Блэквилла, страны также могут наладить взаимодействие в Арктике в области исследований, поисково-спасательных операций и экологии.

В декабре 2019 года Минобороны США обеспокоилось развитием военной мощи России и Китая, о чем заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям».

13 декабря США и Китай объявили о достижении договоренностей по сделке, которая должна положить конец торговой войне. Отмечалось, что соглашение будет носить равноправный характер. Позднее стало известно, что Вашингтон отказался от введения новых пошлин, а также снизил некоторые из действующих до 7,5 процента. Пекин в свою очередь также не стал вводить новые ограничения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!