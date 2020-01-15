Россия уступила США по могуществу

Россию признали одной из самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Она уступила только США, говорится в последнем выпуске американского журнала US News & World Report.

В списке наиболее могущественных стран мира Россия заняла второе место, как и в 2018-м. Лидером стали США, а третье место занял Китай.

Перечень стран по могуществу входит в более обширный рейтинг лучших государств мира. В него включили 73 страны. Первое место в общем перечне заняла Швейцария, затем — Канада, замкнула тройку Япония.

Россия в рейтинге поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом и заняла 23-е место. В конце списка расположились Сербия, Ливан и Оман.

В начале января Россию также включили в список стран для любителей приключений. Первую строчку рейтинга занял Алжир. На второй позиции оказалась Саудовская Аравия, на третьей — Пакистан. Россия заняла восьмое место в этом рейтинге.

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