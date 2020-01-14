Украина обогнала Россию по росту минимальных зарплат

Минимальная зарплата на Украине в 2020 году выросла больше, чем в России. Это следует из рейтинга стран, жители которых получают самую низкую и самую высокую минимальную зарплату, подготовленного экспертами Picodi. Данные приведены в пересчете на доллары после вычета налогов.

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В общей сложности специалисты исследовали 54 страны, Россия в рейтинге заняла 29-е место. В ней минимальные зарплаты выросли на 7,5 процента, до 166 долларов. На Украине показатель с начала года увеличился на 13,2 процента, до 157 долларов. Обе страны по темпам роста обогнала Белоруссия, где зарплата взлетела на 13,6 процента и достигла 156 долларов.

Наиболее высокий рост минимальной зарплаты в 2020 году отмечен в Нигерии — он составил 64,8 процента. Также в топ-5 попали Азербайджан (+37,7 процента), Аргентина (+37,1 процента), Саудовская Аравия (+33,3 процента), Армения (+25,2 процента). В США, ЮАР, Латвии, Испании и Перу зарплаты не росли. Единственной страной, в которой минимальная зарплата снижалась, оказался Казахстан (-1,1 процента).

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 850 рублей — до 12 130 рублей. В предыдущий раз МРОТ повышали в 2018 году, тогда показатель приравняли к величине прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что большинство работающих россиян недовольны уровнем текущей зарплаты. Больше всего недовольство высказывают представители рабочих профессий.

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