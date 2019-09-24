Зарплату россиян посчитали в айфонах

Составлен рейтинг стран, жителям которых быстрее всего получится заработать на новый iPhone. Список подготовили эксперты Picodi.

Сложнее всего заработать на телефон жителям Украины (96,7 дня), Колумбии (89,7) и Казахстана (76,5). Учитывая, что среднемесячная зарплата в России составляет 46210 рублей, среднему гражданину нужно будет работать 47 дней, чтобы у него хватило денег на гаджет.

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Рейтинг возглавила Швейцария: там нужно проработать меньше недели, чтобы заработанных денег хватило на телефон. С небольшим отрывом следует США (5,8 дня) и Люксембург (6,7 дня). В пятерку также вошли Австралия и Норвегия (7,1 и 7,7 дня соответственно).

Презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября. Компания показала iPhone 11 с двойной камерой, а также iPhone 11 Pro и Pro Max. Подсчитав стоимость смартфонов в разных странах, специалисты пришли к выводу, что дороже всего гаджеты обойдутся жителям России: официальная цена начинается от 60 тысяч рублей (933 доллара). Для сравнения, в Японии новый iPhone стоит 74,8 тысячи иен (около 692 долларов).

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