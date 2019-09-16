Российский iPhone 11 оказался самым дорогим в мире

Специалисты сравнили стоимость новых iPhone в разных странах мира и пришли к выводу, что в России установлена самая высокая цена на смартфоны Apple. Об этом пишет PhoneArena.

Материалы по теме Оно вам надо Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone

Обычный iPhone 11 доступнее всего в Японии. Для сравнения, официальная цена в США начинается от 699 долларов, а в Японии она составляет 74,8 тысячи иен (около 692 долларов). Самый дорогой iPhone 11 продается в Норвегии по цене 8,49 тысяч норвежских крон (около 947 долларов США). В России официальная цена начинается от 60 тысяч рублей (933 доллара).

В случае с iPhone 11 Pro Max в самой дорогой версии на 512 гигабайт ситуация иная. В США смартфон стоит 1449 долларов, и это самое доступное предложение. В Японии он стоит 157,8 тысячи иен (около 1460 долларов). Дороже всего этот смартфон в России, он продается за 132 тысячи рублей (2053 доллара).

Официальная цена в США указана без учета налогов. Также PhoneArena подчеркивает, что столь низкая цена на iPhone Японии связана с тем, что компания стремительно теряет позиции на этом рынке.

Презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября. Компания показала iPhone 11 с двойной камерой, а также iPhone 11 Pro и Pro Max. Последние два смартфона выпускаются с экранами 5,8 и 6,5 дюймов, а также имеют тройную основную камеру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!