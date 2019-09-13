Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android

Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android. Они попытались определить предпочтения пользователей в эротических роликах.

Выяснилось, что некоторые запросы одинаково популярны как среди владельцев iPhone, так и среди тех, кто предпочитает гаджеты на Android. Видео категории MILF (с участием женщин средних лет), «подростки» и «анальный секс» одинаково популярны.

При этом владельцев устройств от Apple чаще интересовали видео в категории cuckold («рогоносцы»), а также порно с участием арабских актеров и актрис. В xHamster заметили, что пользователи Android нередко предпочитают контент, где присутствует инцестуальная связь. Гомосексуальная порнография более популярна среди владельцев iPhone, но это далеко не самый частый поисковый запрос как на iOS, так и на Android.

Ранее PornHub опубликовал список из 20 городов, жители которых больше всего смотрят видео на сайте. Порносайт также рассказал о тематических предпочтениях горожан.

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