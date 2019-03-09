Названо любимое порно россиянок

Из всех жанров порновидео россиянки больше всего любят хентай. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала PornHub, проведенного по заказу издания Mashable к Международному женскому дню.

Другие популярные запросы у российских пользовательниц — фут-фетиш и вебкам.

Хентай также оказался самым популярным жанром порно у жительниц Украины, Белоруссии и Казахстана. Фут-фетиш любят смотреть женщины в Германии.

В целом по миру самой популярной категорией порно у женщин является лесбийское видео. Согласно прошлогоднему исследованию PornHub, порно с лесбиянками на 151 процент популярнее среди женщин, чем среди мужчин. В этом году оно оказалось самым любимым жанром у пользовательниц из Северной Америки, Австралии и большинства стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в числе предпочтений жительниц США — межрасовое порно. Бразильянки чаще других женщин искали видео с трансгендерами, мексиканки — стриптиз.

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