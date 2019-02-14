Pornhub выпустил сборник треков о любви ко Дню святого Валентина

Сайт Pornhub выпустил рэп-сборник ко Дню святого Валентина. Альбом доступен на Apple Music, он включает шесть композиций общей продолжительностью 15 минут.

Треки записали рэперы PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO и 24hrs, а также модель Анджела Уайт (Blac Chyna).

Как отмечает TJournal, сочинения посвящены сексу, любви и отношениям между мужчинами и женщинами.

Кроме того, Pornhub традиционно предоставил пользователям премиум-доступ в честь праздника.

Ранее в феврале сообщалось, что аналитики PornHub зафиксировали всплеск интереса американцев к порно во время аномальных холодов.

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