Pornhub выпустил сборник треков о любви ко Дню святого Валентина

Сайт Pornhub выпустил рэп-сборник ко Дню святого Валентина. Альбом доступен на Apple Music, он включает шесть композиций общей продолжительностью 15 минут.
Треки записали рэперы PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO и 24hrs, а также модель Анджела Уайт (Blac Chyna).
Как отмечает TJournal, сочинения посвящены сексу, любви и отношениям между мужчинами и женщинами.
Кроме того, Pornhub традиционно предоставил пользователям премиум-доступ в честь праздника.
Ранее в феврале сообщалось, что аналитики PornHub зафиксировали всплеск интереса американцев к порно во время аномальных холодов.
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