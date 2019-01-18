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Pornhub рассказал о влиянии работы правительства на интерес к порно

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Популярный порнографический ресурс Pornhub попытался установить аналогию между приостановкой работы правительства США и посещением порносайта. Портал проанализировал динамику просмотра порно во время штадауна. Результаты были опубликованы в блоге Pornhub.

С 7 по 11 января, когда шла третья неделя шатдауна, трафик сайта в среднем ежедневно увеличивался на 5,94 процента по сравнению с трафиком в недели, предшествующие приостановке работы правительства, сообщает видеоплатформа для взрослых.

Pornhub отмечает сдвиг в сторону увеличения ночного трафика, в то время как количество утренних просмотров сократилось. Еще один всплеск трафика происходил днем. Среднее время посещения в течение недели с 7 по 11 января увеличилось на 33 секунды до 11 минут 10 секунд. Также выросло число посетителей среди женщин — на 4,2 процента выше обычного.

Подобные колебания характерны для периодов, когда у людей появляется больше свободного времени и они ложатся спать позже. Такая динамика была характерна во время снежного шторма Stella в марте 2017 года. Издание Mashable отмечает, что отчет Pornhub никак не свидетельствует о влиянии шатдауна на распределение трафика сайта. В то же время порноресурс привел данные конкретно по Вашингтону, где располагается правительство. Там также наблюдался всплеск, причем еще больший, чем в среднем по стране.

Шатдаун начался 22 декабря 2018 года из-за того, что Конгресс США не смог договориться по поводу выделения средств на возведение стены на мексиканской границе. Частичная приостановка работы правительства привела к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.

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