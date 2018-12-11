Стали известны предпочтения россиян в порно

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Pornhub подвел итоги 2018 года и рассказал о том, какие категории порно, актеры и актрисы были наиболее популярны у пользователей.

В уходящем году Pornhub посещало 92 миллиона человек в сутки. 39-летняя порноактриса Сторми Дэниелс возглавила топ поисковых запросов ресурса. Дэниелс утверждает, что вступала в интимную связь с президентом США Дональдом Трампом и получила от него 130 тысяч долларов за неразглашение информации. Как и в 2017 году, больше всего пользователей интересовало видео из категории «лесбийское порно», а также «хентай» и «milf».

Россия оказалась на 19-м месте в списке стран, жители которых используют Pornhub. В среднем россияне проводят на сайте 7 минут 48 секунд и занимают по этому показателю последнее место в топ-20.

Самый популярный запрос в России — ролики из категории «хентай». Также в тройку наиболее частых запросов вошло порно с русскими и видео по игре Overwatch. В топ поиска попал жанр подчинения «куколд», который почти не интересует жителей других стран. Саша Грей уже пятый год занимает первое место среди порноактрис, которых россияне ищут чаще всего.

В октябре список самых популярных запросов на PornHub возглавила участница феминистской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая дала интервью журналисту Юрию Дудю. Толоконникова была участницей и организатором многих концептуальных акций, среди которых — оргия в московском Государственном биологическом музее имени Тимирязева.

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