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Порносайт заменил любителям видео неработающий YouTube

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Порносайт PornHub зафиксировал приток пользователей после того, как в работе видеохостинга YouTube произошли сбои. Об этом сообщили аналитики портала в блоге PornHub Insights.

Сотрудники сайта подсчитали, что во время проблем с работой портала YouTube аудитория PornHub возросла на 21 процент. «Это значительный прирост миллионами дополнительных зрителей во время вечернего часа пик», — заявили они.

Аналитики также заметили, что многие юзеры использовали порносайт для поиска привычных им развлекательных видео. Частота запросов «asmr» и «youtube» увеличилась более чем на 200 процентов. ASMR (АСМР) является одним из популярных жанров видеороликов: в них блогеры пытаются вызвать у зрителя ощущение «мурашек» с помощью шелестящих звуков или шепота. Физиологическую реакцию они называют автономной сенсорной меридиональной реакцией. Предполагается, что подобные ощущения снимают стресс и помогают заснуть.

Также среди популярных во время сбоев на YouTube категорий сотрудники назвали запросы «игра», «minecraft», «знаменитости» и «покемон».

О неполадках в работе видеохостинга YouTube стало известно ночью 17 октября. Сервис был недоступен в нескольких странах, в том числе в России, Польше, Японии, США и Австралии.

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