YouTube перестал работать по всему миру

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. Об этом говорится на сайте мониторинга работоспособности сайтов Downdetector.

Отмечается, что сервис недоступен в России, Польше, Японии, США, Австралии. Сбой произошел около 4.00 мск. Большинство жалоб связаны с проблемами при просмотре видео.

Посетители уже окрестили неполадки «концом света» и начали иронизировать, «как же дальше проводить жизнь без свежих видосиков».

В апреле российские пользователи уже сталкивались с перебоями в работе видеохостинга. Тогда появилась информация, что неполадки могли быть связаны с блокировками Роскомнадзором IP-адресов адресов компании Google, которая владеет YouTube.

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