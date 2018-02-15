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В России произошел масштабный сбой YouTube

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В соцсетях появилось большое количество сообщений о неполадках в работе видеохостинга YouTube. Эту информацию подтверждают данные сервиса Downdetector.

Некоторые зрители пожаловались, что видео на YouTube не запускаются: после включения ролика пользователи видели лишь черный квадрат, картинка и звук не появлялись.

По данным Downdetector, проблемы в работе видеохостинга начались утром 14 февраля. При этом информация о сбоях продолжает поступать спустя сутки. Судя по карте, проблема затронула только пользователей из России.

Пользователи платформы предположили, что неполадки могут быть связаны с деятельностью Роскомнадзора. 12 февраля руководители надзорного ведомства пригрозили заблокировать видеохостинг, если администрация YouTube не удалит материалы, касающиеся конфликта «охотницы за олигархами» Насти Рыбки и бизнесмена Олега Дерипаски. Роскомнадзор обязал видеохостинг заблокировать расследование Фонда борьбы с коррупцией до 14 февраля, однако по состоянию на 15 февраля материалы находятся в открытом доступе.

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