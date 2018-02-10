Интернет и СМИ
 
Последние новости
Израиль попросил Россию утихомирить Сирию и Иран
Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео
Сайт Навального внесли в черный список
Елистратов посвятил медаль «подло и мерзко отстраненным» россиянам
Московским школьникам запретили ходить в туалет без справки  
Британцев устрашили российскими секретными «военными игрушками»
Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео

Сайт Навального внесли в черный список

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Навальный
Алексей Навальный

Персональный сайт блогера Алексея Навального внесен в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать ресурсы, содержащие запрещенную к распространению в России информацию. Это следует из данных реестра.

Решения приняты 9 февраля Усть-Лабинским районным судом, расположенным в Краснодарском крае. Доступ к сайту пока не ограничен.

Помимо этого, в реестр внесены страница на сайте с одним из расследований Навального и соответствующий ролик на YouTube.

Расследование посвящено миллиардеру Олегу Дерипаске. Представитель бизнесмена назвал все обвинения в адрес Дерипаски «плодом воображения группы лиц» и заверил, что предприниматель намерен обратиться в суд для защиты своей репутации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дерипаска объявил войну Рыбке и другим лжецам
Охотница на олигархов назвала претензии к Дерипаске «троллингом тупых баб»
Охотница на олигархов пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 9 февраля

Анатомия секса

К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами
15:01Сегодня

Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове гость объяснился

13:10Сегодня

Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов и скрылся

10:55 8 февраля

Елена Летучая рассказала о причинах ухода из «Ревизорро»

Интернет и СМИ00:0318 января

«Ничего страшного в обнаженном теле нет»

Россиянка обтягивается латексом и покоряет американцев
02:53Сегодня

Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против Героя России Филипова

07:21 9 февраля

Американка исследовала сушилку для рук в общественном туалете и ужаснулась

09:24 8 февраля

Главный спортивный матч в США заставил женщин ринуться за порно

Интернет и СМИ00:04 7 февраля

Круче Tor

Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
23:07 8 февраля

Twitter наконец смог заработать

00:20 9 февраля

Найден способ обойти защиту Windows

22:48 8 февраля

Христиане оценили секс с роботами

Россия
Метут и выметают
Новые губернаторы обходятся без зачисток, но вязнут в интригах
Умру за родину. Дорого
Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма
«Российская Федерация — это оккупант»
Президент СССР жив и готовится вернуть себе власть. Но это не Горбачев
В МЧС объяснили появление вероятных сценариев войны с Россией
В Москве водитель сбил детей и скрылся
Виктор Бут захотел судиться с журналистами из-за новости о казино в его квартире
МЧС спрогнозировало наиболее вероятные сценарии войны с Россией
Все материалы
Мир
Демократия приехала
Джихадисты захватили Ирак. Американцы его разрушили и не хотят платить
Израиль попросил Россию утихомирить Сирию и Иран
Британцев устрашили российскими секретными «военными игрушками»
Усы долой: Родченкова пустили в расход
Перебежчик стал неузнаваем. Но он ли это?
Определено сбившее израильский истребитель оружие
Ким Чен Ын позвал президента Южной Кореи в гости
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
Все материалы
Бывший СССР
Судный час: на Украине ищут виновных в сдаче Крыма
Генералы хотели воевать, но Киев испугался России
Набитый евро чемодан оказался эффективнее молитв
Венгры устроили «паспортные облавы» на украинцев
Украина отказалась захватывать Россию
Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию
Украинские депутаты плюнули на заседание Рады и уехали грозить Польше танками
Президент Армении ответил на притязания азербайджанского коллеги на Ереван
Все материалы
Экономика
Летим домой: беглые олигархи хотят вернуться в Россию
Им могут простить прошлые грехи, но на родине ждут далеко не всех
Гендиректор «ФосАгро» получил Почетную грамоту президента России
Кадыров купил «долю в биткоине»
Президент Франции посетит ПМЭФ по приглашению Путина
Теневая экономика Украины обогнала российскую
Путин пообещал убрать все ради движения вперед
Нефтяную зависимость России предложили заменить молочной
Все материалы
Силовые структуры
Качая железо
«Любера» держали в страхе Подмосковье и пускали в ход раскаленные утюги
Золотые стволы
Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы
Восставший из ада
Маньяк избежал расстрела и сел на всю жизнь. Теперь его отпустили на свободу
Обыски силовиков дошли до Ингушетии
Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео
В Российском ядерном центре рассказали о майнинге на суперкомпьютере
Москвича обвинили в убийстве украденной у подруги обезьяны
Все материалы
Наука и техника
В тени колосса
Эта игра постарела, ее отшлифовали, и она лучше новых: Shadow of The Colossus
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
Попробуй завоюй
Чукчи жестоко убивали русских и выиграли войну. Но проиграли водке и сифилису
Ученые разрешили есть снег
Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео
Названа причина неизлечимого ожирения
Американцы попытались сравнить истребители Су-35 и F-35 и не смогли
Все материалы
Спорт
Уле-Эйнар БьорндаленОтдышись
Зачем норвежцы везут на Олимпиаду мощные препараты
Чужие медали
Русские приехали на Олимпиаду с оружием. Но оно им не поможет
Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на Олимпиаде
Елистратов посвятил медаль «подло и мерзко отстраненным» россиянам
CAS объяснил решение о недопуске россиян на Олимпиаду
Российский спортсмен впервые завоевал медаль на Олимпиаде-2018
Украинцев призвали отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию
Все материалы
Культура
Алиса, в стране кошмар
Почему смелые и борзые высказывания режиссеров — вне закона
«Верю в кино так же сильно, как другие — в бога»
Легенда французского кино Клод Лелуш о мужчинах, женщинах и поездке в СССР
Умер актер из «Карточного домика»
Кинокритики высмеяли БДСМ-мелодраму «Пятьдесят оттенков свободы»
Нетребко возмутилась ценами на билеты в театр
Умер один из основателей рок-группы Mr. Big
Бьет — значит любит
Кино недели: от «Пятидесяти оттенков свободы» до «Охоты на воров»
Все материалы
Интернет и СМИ
Анатомия секса
К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами
Сайт Навального внесли в черный список
Изгнанный с эфира за реплику о летчике Филипове гость объяснился
Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов и скрылся
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против Героя России Филипова
Американка исследовала сушилку для рук в общественном туалете и ужаснулась
Twitter наконец смог заработать
Все материалы
Ценности
В рот не влезет
Духи с запахом цыпленка и секс-игрушки из бургерной: куда катится фастфуд
Африканцы научат Европу правильно одеваться
Сердечный дар
День влюбленных — повод выразить чувства максимально материальным образом
Кейт Миддлтон надела недорогое пальто и застряла в решетке
В Нью-Йорке выделят особое место для торговли уродливыми кроссовками
Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери
Открылся первый в России корнер австралийской косметики для тела и волос
Все материалы
Путешествия
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Авиабилеты подорожают в 2018 году
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Стюардесса забылась и сделала селфи на украденный телефон пассажирки
Все материалы
Из жизни
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Мачете вместо креста
Он спасает нищих и проституток в богом забытом месте
«Вам дюйм за дюймом рубят руку»
Эти люди мечтают, чтобы им хоть раз стало больно
Создан самый крепкий в мире джин
Сонный морж прогнал робкую белую медведицу с медвежонком
Студентка подарила парню букет из сотен денежных купюр
Австралиец поймал живьем двух огромных крокодилов с клыками величиной с ладонь
Все материалы
Электрокары, которые уедут действительно далеко
Машины на электротяге с самым большим запасом хода
Видео: Смартфон на колесах или убийца конкурентов?
Почему с выходом нового А-класса все «Мерседесы» станут другими
Бодипозитив
Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез
Самые продаваемые автомобили России 2018 года
Какие машины пользовались наибольшим спросом в январе
Простоявшие 30 лет в гараже два одинаковых «Бьюика» выставили на продажу
Итальянцы запустят в серию современный вариант спорткара Stratos
Названы цены на первый в России автомобиль для самостоятельной сборки
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы