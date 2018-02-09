Охотница на олигархов назвала претензии к Дерипаске «троллингом тупых баб»

Модель Настя Рыбка опровергла свое заявление о групповом изнасиловании, к которому якобы был причастен бизнесмен Олег Дерипаска. Видео обращения она опубликовала в своем Instagram.

Рыбка заявила, что только пять процентов «распознали троллинг тупых баб» в ее заявлении, а остальные не прошли тест на чувство юмора и интеллект. «Не поняли вы прикола, почему это было именно на набережной, напротив Дома правительства? Ладно, хорошо, мы будем стебать вас дальше», — сказала она.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 8, 2018 в 11:25 PST

Модель также посоветовала поверившим «решить свои сексуальные вопросы». Кроме того, она пожаловалась, что в стране нет культуры, «не только сексуальной, а вообще».

«Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам — помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам. Ведь это может произойти с вами, с каждым из вас», — заявила Рыбка.

Ранее Рыбка рассказала, что может написать заявление о групповом изнасиловании на Олега Дерипаску. Девушка заявила, что этого можно избежать, если бизнесмен женится на ней и спасет «ее честь и достоинство». Миллиардер опроверг эти утверждения.

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